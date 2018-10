Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Escocês Bobby Madden arbitra jogo do FC Porto com o Lokomotiv de Moscovo

11:29

O árbitro escocês Bobby Madden vai dirigir o jogo entre o FC Porto e os russos do Lokomotiv de Moscovo, da terceira jornada do grupo D da Liga dos Campeões de futebol, informou esta segunda-feira a UEFA.



Internacional pela FIFA desde 2010, esta será a estreia em jogos do FC Porto de Bobby Madden, que já arbitrou a seleção portuguesa, na vitória por 4-1 diante da Letónia, em 13 de novembro de 2016, na fase de qualificação para o Mundial2018.



A nível de clubes, o juiz escocês dirigiu jogos da Académica (derrota por 2-1 com o Atlético de Madrid, para a Liga Europa de 2012/13) e do Estoril Praia (derrota por 1-0 com o PSV, para a mesma prova em 2014/15), bem como duas partidas do Sporting de Braga.



Os minhotos têm razões para recordar com agrado Madden, de 39 anos, uma vez que se impuseram em ambos, frente ao Groningen, por 1-0, em 2015/16, e ao Hoffenheim, por 2-1, em 2017/18, nos dois casos para a Liga Europa.



O FC Porto segue na liderança do grupo D, com quatro pontos, a par dos alemães do Schalke 04, seguidos do Galatasaray, da Turquia, com três, sendo o Lokomotiv, próximo adversário dos 'dragões', o lanterna-vermelha do grupo, sem qualquer ponto.



Madden terá como assistentes os compatriotas Francis Connor e Alan Mulvanny, como árbitros de baliza John Beaton e Alan Muir e como quarto árbitro Douglas Potter.