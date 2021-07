O Sporting vai pagar 5,5 milhões de euros ao Sp. Braga, por 80% do passe de Ricardo Esgaio. O clube de Alvalade, que já detinha 20% do passe, tem ainda de pagar as verbas relativas à intermediação do negócio e ao mecanismo de solidariedade. Contas feitas, em causa estarão cerca de seis milhões de euros, exatamente a verba que os minhotos exigiram aos leões.