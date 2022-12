Espanhóis dizem que Cristiano Ronaldo esperou por uma oferta do Real Madrid

Cristiano Ronaldo foi sexta-feira anunciado como reforço do Al-Nassr para as duas próximas temporadas e meia, contudo ingressar no clube saudita não era a primeira opção do craque português para prosseguir carreira.

Este sábado, o jornal espanhol 'Marca' avança que CR7 ficou à espera de receber uma oferta por parte do Real Madrid, clube que representou entre 2009 e 2018, durante o período em que treinou sozinho em Valdebebas após o final do Mundial'2022, mas esse 'desejo' do português não se concretizou. Terá sido então que Cristiano Ronaldo tomou a decisão de fechar acordo com o Al-Nassr, com o presidente do clube saudita a viajar até Madrid para selar a transferência do internacional luso.





Recorde-se que também hoje foi adiantado pelo especialista em mercado de transferências Fabrizio Romano que Cristiano Ronaldo terá recusado uma proposta milionária por parte do Sporting Kansas City, emblema que milita na Major League Soccer (MLS).