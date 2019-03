Especialista mostra que áudio divulgado por Catão no Seixal não foi manipulado

Autores de página "O Polvo das Antas" garantem que o áudio do vídeo em questão foi manipulado.

Vítor Catão garante ter recebido uma oferta de 200 mil euros para agredir Francisco J. Marques, para colocar dispositivos de localização nos carros de directores dos dragões e para subornar jogadores.

No entanto, uma página de Facebook afeta aos encarnados publicou um artigo onde alegadamente analisa o áudio divulgado por Vítor Catão. Trata-se de um vídeo em que o diretor desportivo do São Pedro da Cova garante ter sido gravado no gabinete de Luís Filipe Vieira no Seixal.



Na página "O Polvo das Antas", os autores garantem ter usado o programa Audacity para analisar o áudio do vídeo em questão e que o mesmo foi manipulado.

"O inicio do audio dele é pouco natural, total ausência de som por uma fracção de segundos e os spikes foram provocados para ampliar o som naquele segmento vazio que faz um género de cliques obstrutivos audíveis. (...) A metadata do áudio gravado, só tem - como é óbvio - um canal (...) Existe um corte na onda dB do audio do Catão. Mesmo em audios mexidos as ondas são completamente smooths, mas existe sempre um corte completo ou vários que podem indiciar edição, como fica aqui provado", pode ler-se na publicação na rede social.

A CMTV contactou um especialista em áudio independente que também fez a análise do mesmo som divulgado por Vítor Catão e que desmonta os argumentos expostos no blogue.

Garante o especialista que as explicações sobre o programa Audicity são "ridículas" uma vez que as alegações no blogue não fazem sentido. Por exemplo, a questão dois canais de áudio: podem existir sem que isso indique qualquer tipo de edição.

Quanto à pouca naturalidade do som no início, diz o especialista que se Luís Filipe Vieira e Vítor Catão estiverem numa sala vazia, o eco está de acordo com o expectável. Mais, o tipo de eco e som é explicado se o presidente do Benfica estiver a falar de dentro da sala para fora, por exemplo para uma varanda ou outra divisão.

O mesmo especialista analisou as conversas telefónicas alegadamente entre Vítor Catão e Luís Filipe Vieira, divulgadas pelo director desportivo na CMTV.



Concluiu que nos três áudios das conversas telefónicas parece haver qualquer manipulação. A conversa é fluida e não tem cortes nenhuns. O que se ouve no primeiro, logo ao início, é resultado, muito provavelmente, do dedo de Luís Filipe Vieira a tapar o microfone.