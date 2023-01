"Está lá a polícia para ver o que se passou": Amorim comenta confusão no túnel antes da flash-interview

Rúben Amorim foi convidado pelos jornalistas a explicar na conferência de imprensa a confusão que se gerou (e foi audível através da transmissão televisiva da BTV) no túnel do estádio da Luz no momento em que se preparava para falar na flash-interview no final do jogo que terminou com um empate (2-2)."São coisas que acontecem num dérbi, está lá a polícia para ver o que se passou, não vou aumentar o problema", começou por justificar o técnico dos leões."Em relação ao Chermiti e ao Rodrigo, não sou eu que digo o que é melhor para este jogo, são eles. Têm de lutar muito. Têm caraterísticas muito boas. Quando fazemos o scouting, vemos que o preço dos jogadores que aumentam o nosso nível... Não dá. O Chermiti e o Rodrigo podem complementar-nos. Começámos a construir o Chermiti e é por isso que até agora ainda não jogou. Todos têm o seu tempo, o nosso projeto é longo. Se o treinador não se aguentar com os resultados, pode ser curto...", terminou.