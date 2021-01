"Está tudo certo": Presidente do Santos confirma venda de Lucas Veríssimo ao Benfica

O presidente do Santos explicou os contornos da venda do passe de Lucas Veríssimo ao Benfica e garantiu que "está tudo certo". Andres Rueda adiantou à imprensa brasileira que "houve desgaste nas negociações" mas que o clube português aceitou todas as condições impostas pelo Peixe. Disse ainda que o jogador fica no Brasil até à final da Taça Libertadores."O caso do Veríssimo foi complicado. O presidente do Benfica é muito duro, a negociação não começou bem por causa da situação financeira fraca. Eles pressionaram muito", começou por dizer Andres Rueda."A primeira proposta era de pagar em seis anos, mas depois de 20 ou 25 dias chegámos em um bom acordo: basicamente 75% em 2021 e última parcela mais para frente. Conseguimos também, em relação à proposta inicial, uma redução da parte do passe do jogador. O jogador teria 15% e abriu mão de 5%", prosseguiu o dirigente."Outro ponto negociado com empresário foi a comissão e diminuímos. Fizemos uma composição financeira mais atraente. Teoricamente está tudo fechado, mas com a condição principal de ele ficar até o final da Libertadores. Num momento eles queriam-no de imediato, depois só queriam pagar depois da transferência... Houve desgaste nas negociações, mas no final ficou tudo certo e eles aceitaram todas as condições que colocamos", disse Rueda.Segundo a imprensa brasileira, Lucas Veríssimo vai custar 6,5 milhões de euros aos cofres do Benfica: 2,5 milhões serão pagos agora, 2 milhões em dezembro de 2021 e os restantes 2 milhões em dezembro de 2022.