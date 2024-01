Os muros exteriores do Estádio de São Luís foram vandalizados na madrugada deste domingo, poucas horas antes do duelo entre o Farense e FC Porto, a contar para a jornada 19 da Liga Betclic, e que tem o pontapé de saída agendado para às 18 horas.

Várias expressões que a foto demonstra foram pintadas nos muros e junto à placa evocativa do centenário do estádio. Uma equipa de limpeza trabalha desde manhã para que até à hora do jogo todos os atos de vandalismo estejam apagados.