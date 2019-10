"Estarás sempre connosco": jogador Hugo Vieira faz homenagem a namorada que morreu de cancro

Hugo Vieira, que joga atualmente pelo Sivasspor, na Turquia, homenageou a ex-namorada Edina Carvalho. A jovem, tratada pelo jogador como Luisinha, morreu vítima de uma doença oncológica em janeiro de 2015."Feliz aniversário Luisinha... Não sei onde estás, mas estarás sempre connosco", escreveu o jogador numa publicação onde aparece em campo, com as mãos apontadas para o céu, e onde se consegue ver a tatuagem das alianças do casal.Recorde-se que o ex-jogador do Benfica perdeu a namorada há quatro anos numa batalha contra o cancro. Hugo passou por um processo de luto em que partilhava muitas fotografias com Edina e onde recordava a sua "princesa".Edina tinha 31 anos e aos 29 foi-lhe diagnosticado um cancro. Hugo mostrou-se sempre incansável no apoio à jovem professora de educação física."A vida roubou-me o maior 'troféu' (...) Parte da minha vida terminou hoje, senão a vida inteira... A pessoa que mais me mudou e melhor me compreendeu. És a única razão da minha existência amor da minha vida! Descansa em paz e até já", escreveu Hugo no Instagram para dar a conhecer a morte da jovem.Em 2017 o jogador anunciou que era pai de uma menina, Bianca Estrela Oliveira. Pouco tempo depois soube-se que a mãe da filha era a modelo turca Nina Aleksic, com quem ainda mantém um relacionamento.