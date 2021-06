"Olá a todos. Muito obrigado por todas as calorosas mensagens e pelos cumprimentos que me chegaram de todo o Mundo. Significa muito para mim e para a minha família. Estou bem, dentro das circunstâncias.” De polegar levantado e com um sorriso nos lábios, Christian Eriksen fez chegar a público uma mensagem, via Twitter, acompanhada de fotografia, a partir do hospital onde se encontra a recuperar da paragem cardíaca que o fez cair inanimado no decorrer do jogo da Dinamarca com a Finlândia, no passado sábado. “Ainda tenho de fazer alguns exames no hospital, mas sinto-me bem. Agora, vou torcer pelos rapazes da seleção da Dinamarca nas próximas partidas. Joguem por toda a Dinamarca”, escreveu ainda o futebolista, de 29 anos.





Eriksen vai permanecer no hospital até os médicos decifrarem todo o quadro que o fez cair no relvado, durante o jogo.