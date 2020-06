"Estou bem", diz Weigl. Jogador ferido reage a ataque ao autocarro do Benfica

O jogador do Benfica, Weigl, já reagiu ao ataque ao autocarro do Benfica esta quinta-feira à noite após o empate frente ao Tondela.



Julian Weigl ficou ferido no seguimento do apedrejamento do autocarro da equipa à chegada ao Seixal.



"Olá malta, só quero que saibam que estou bem. Tivemos muita sorte! Todos nós cometemos erros, mas os limites foram ultrapassados. Atirar pedras a um autocarro sem ter em conta se alguém fica ferido? Eu sei que esses não são os verdadeiros fãs do Benfica! Especialmente nestas últimas semanas, quando deveríamos estar a mostrar que a melhor solução é mantermo-nos unidos em vez de atirarmos pedras uns aos outros. Obrigada pelas mensagens de melhoras", escreveu o jogador encarnado numa publicação na rede social Instagram.



Zivkovic, partilhou também a mesma fotografia. O jogador encarnado foi atingido no olho direito com estilhaços e encontra-se a receber tratamento.