Estreante António Silva diz que é especial ser convocado para o Mundial2022

O defesa central António Silva disse esta quinta-feira que é "especial" ser convocado para o Mundial de futebol do Qatar2022, mas lembrou que ainda há um jogo para disputar pelo Benfica antes dos trabalhos da seleção portuguesa.

"Sem dúvida que tem um significado muito grande para mim. A primeira convocatória, e sendo para o Mundial, é especial para mim, estou muito feliz, mas ainda há um jogo para disputar pelo Benfica e depois começamos a pensar na seleção", disse o defesa 'encarnado', à margem da apresentação de um documentário sobre a formação do Benfica, no Seixal.

António Silva, de apenas 19 anos, foi esta quinta-feira convocado pela primeira vez para a seleção portuguesa de futebol e vai integrar o grupo de 26 jogadores chamados por Fernando Santos para disputar a fase final do Campeonato do Mundo, no Qatar.

No dia em que foi apresentado, no Seixal, o documentário 'Benfica: Fábrica de Sonhos', que estreia na sexta-feira numa plataforma de 'streaming', o defesa realçou o "orgulho" por merecer a confiança do selecionador mas confessou que "não era algo que esperava".

"Claramente que estou surpreso, porque, sendo a primeira convocatória, era algo que não estava à espera. Mas, estando a jogar no Benfica, era algo que podia acontecer", admitiu, numa curta declaração à comunicação social.

O jovem central foi chamado por Roger Schmidt aos trabalhos da equipa principal do Benfica na pré-época, tendo se estreado como titular na deslocação ao Estádio do Bessa, para a I Liga.

Face às lesões de Lucas Veríssimo, João Victor e Morato, António Silva acabaria por conquistar a titularidade à quinta jornada, diante do Paços de Ferreira, sendo que, desde então, não mais deixou o eixo defensivo das 'águias'.

Até ao momento, soma 17 partidas pela equipa principal do Benfica, todas como titular (nove na I Liga, seis na Liga dos Campeões e duas na Taça de Portugal) e ainda três golos, o primeiro dos quais no triunfo sobre a Juventus (4-3), para a 'Champions', e os outros dois na visita ao Estoril-Praia (5-1), no último domingo.

António Silva é um dos quatro centrais chamados por Fernando Santos, juntamente com Pepe, que vai cumprir o seu quarto Mundial, Rúben Dias e Danilo Pereira, enquanto os laterais são João Cancelo, Diogo Dalot, Nuno Mendes e Raphaël Guerreiro.

A fase final do Mundial2022 realiza-se no Qatar, de 20 de novembro a 18 de dezembro, e Portugal integra o Grupo H, defrontando sucessivamente Gana (24 de novembro), Uruguai (28) e Coreia do Sul (02 de dezembro).