O fim de época de sonho está nos antípodas do verificado a 15 de agosto de 2021. Aos 90’+3 do jogo em Famalicão (2ª jornada), quando os dragões venciam por 2-1, Zaidu falhou um passe que permitiu ao adversário empatar numa transição rápida. O golo seria anulado por fora de jogo, o que não acalmou a fúria de Sérgio Conceição: “É uma perda de bola que não se pode ter em alta competição, paga-se caro. Temos de ter outra maturidade.”

Zaidu falhou as três jornadas seguintes da Liga, mas aos poucos voltou a assumir-se como titular indiscutível - foi o 8º jogador mais utilizado. O nigeriano conquistou definitivamente um lugar no coração dos adeptos portistas quando, na Luz, na 33ª ronda, marcou aos 90’+4 o golo da vitória (1-0) que selou a conquista da Liga.









Leia também Euforia invade Dragão e os Aliados “Muito obrigado por tudo, portistas. Força, FC Porto!”, disse nos Aliados, onde, já na madrugada de domingo, o plantel festejou com os adeptos o 30º título da história do clube, depois da receção na Câmara Municipal e da subida à varanda dos Paços do Concelho.

Zaidu já tinha dado nas vistas no Dragão, antes de a taça ser levantada pela primeira vez. Foi dos jogadores mais animados e voltou a elogiar Pinto da Costa: “É um gajo bom.”