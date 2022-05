Faltavam oito minutos para as nove da noite quando Pepe levantou a Taça de campeão. Foi um dos pontos altos da festa do FC Porto que tomou conta da Invicta ao longo do dia deste sábado, com especial incidência no Estádio do Dragão e na Avenida dos Aliados.



Com o 30º título da sua História confirmado desde a jornada anterior, os festejos começaram logo ao início da tarde.









