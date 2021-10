A onda vermelha, que cresceu ainda mais com a vitória categórica diante do Barcelona na Champions, vai estender-se ao jogo frente ao Portimonense. No domingo, perspetiva-se uma enchente no Estádio da Luz, apurou o CM.O palco encarnado esteve ao rubro com o triunfo, por 3-0, na quarta-feira, mas com apenas metade da lotação: 29 454 pessoas.