Everton junta-se ao grupo de interessados em Seferovic

Haris Seferovic continua a despertar muito interesse em Inglaterra. O Everton é o mais recente interessado no avançado suíço do Benfica, que brilhou no último Campeonato da Europa ao serviço da sua seleção.Os toffees estão na iminência de perder os seus dois principais avançados: Calvert-Lewin e Richarlison. O jogador inglês está perto de rumar ao Manchester United, enquanto o brasileiro pode seguir o mesmo destino do seu ex-técnico nos britânicos - Carlo Ancelotti mudou-se para o Real Madrid.A equipa de Liverpool tem estado a sondar o mercado à procura de atacantes e o nome de Seferovic é um dos que agradam ao espanhol Rafa Benítez, treinador contratado para esta temporada. O emblema inglês já sabe que, para convencer o Benfica a abdicar do avançado, tem de apresentar uma proposta a rondar os 25 milhões de euros, apurou o