Ex-candidatos ao lado de Varandas no primeiro jogo como presidente do Sporting

João Benedito e Rui Jorge Rego assistem à partida contra o Marítimo na Tribuna Presidencial.

20:25

Esta é a primeira partida da equipa de futebol do Sporting com Frederico Varandas na presidência do clube leonino.



Na tribuna presidencial, João Benedito e Rui Jorge Rego - antigos candidatos e adversários - estão ao lado do novo presidente dos leões para assistir à partida contra o Marítimo, a contar para a Taça da Liga.



Também Carlos Pereira e Pedro Proença estão na tribuna do Estádio de Alvalade.



Frederico Varandas foi eleito presidente do Sporting no passado dia 8 de setembro com 42,32%.