Pelayo García, ex-futebolista com passagens por Elche, Real Oviedo ou Córdoba, morreu aos 34 anos na sequência de um atropelamento de comboio. A tragédia ocorreu nos arredores da cidade de Oviedo, em Espanha, estando a polícia local a averiguar se se tratou de um acidente ou suicídio.



García foi forçado a retirar-se do futebol em 2018, quando uma queda num hotel o deixou paraplégico. Dedicou-se, então, ao ténis em cadeira de rodas, onde era 11º no ranking mundial.