Ex-Sporting Simon Vukcevic detido na posse de arma e 126 balas

A imprensa sérvia avança esta sexta-feira que Simon Vukcevic, antigo internacional montenegrino que jogou quatro épocas no Sporting (entre 2007 e 2011), foi detido na fronteira de Gostun, quando tentava deixar a Sérvia e entrar no Montenegro. O antigo futebolista tinha na sua posse uma arma e 126 balas.A procuradoria de Uzice, na Sérvia, acusou o antigo futebolista de posse ilegal de armas e munições, acabando por ficar em prisão preventiva. Vukcevic pode permanecer detido durante 30 dias.O ex-jogador, de 37 anos, chegou ao Sporting em 2007, proveniente dos russos do Saturn, e ficou em Alvalade durante quatro temporadas, durante as quais participou em 135 jogos, tendo marcado 28 golos.Em 2011 rumou ao Blackburn. Depois de passar por outros clubes de países de leste, acabaria mais tarde por regressar a Portugal, para representar o Chaves, em 2016, mas ficou apenas uma época.