Marinho Peres, treinador brasileiro que brilhou em Portugal ao serviço do V. Guimarães, Belenenses (clube com o qual venceu uma Taça de Portugal), Sporing e Marítimo, sofreu um AVC e continua internado em Sorocaba, em São Paulo, de onde é natural.



Marinho, de 72 anos, sentiu-se mal no início da semana e continua hospitalizado e sob observação, segundo avança o jornal Record.

