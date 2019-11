As declarações de Jesus sobre o 'mar vermelho' antes da partida do Flamengo para a final da Libertadores

"Nunca vi este ambiente na minha vida". Foram estas as palavras utilizadas por Jorge Jesus para classificar o ambiente que milhares de adeptos e fanáticos do Flamengo criaram ao encher as ruas antes da partida do 'Mengão' para o Peru onde o 'Fla' vai disputar a final da Taça Libertadores."Não há igual no Mundo", reforçou o técnico português sobre o aparato criado pelos adeptos no caminho até ao aeroporto.Desde o complexo desportivo de onde a equipa de Jesus saiu até ao aeroporto, foram milhares os que tentaram empurrar o Flamengo para aquele que pode ser um título histórico da turma brasileira.A final da Taça Libertadores está marcada para sábado às 20h00 (hora de portugal) frente aos argentinos do River Plate.Veja agora no programa 'Mercado' na CMTV todas as declarações do técnico.