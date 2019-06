FC Porto escondeu dados no caso dos mails da bruxaria

O juiz que condenou o FC Porto diz que no caso dos emails da bruxaria existiram informações que não foram divulgadas ao público.



O magistrado diz que nada foi feito também para verificar os dados do contrato e considera que raramente foi dada a hipótese aos espetadores de terem uma leitura total das conversas.

Para o juiz Paulo Teixeira a forma como os emails do Benfica foram divulgados assume uma lógica de clara propaganda. O magistrado diz que também nunca foi dada hipótese aos espetadores de terem uma visão crítica sobre as conversas divulgadas no programa do Porto Canal.



Quase todos os emails foram lidos por Francisco J. Marques, mas raramente exibidos, o que impediu que quem estava a assistir tivesse uma leitura total e não truncada.

O magistrado dá como exemplo o email que dava conta de que o Benfica teria contratado os serviços de bruxaria de Armando Nhaga. Neste caso, o juiz diz que os réus nunca se preocuparam em confirmar se a assinatura que constava do documento pertencia efetivamente a um dirigente do Benfica.



Acrescenta também que não foi divulgada aos espetadores do programa do Porto Canal uma última resposta a estes emails, que parecia indicar que este contrato com o bruxo nunca foi assinado.

A decisão diz ainda informação sobre uma alegada invasão ao computador de Jorge Jesus foi desvirtuada. Que na altura desse email, que data de 8 de agosto de 2017, aquele já não era treinador do encarnados.



O juiz diz então que se computador estava disponível teria de ter sido entregue pelo próprio Jorge Jesus à ao Benfica.