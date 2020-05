Jogador do FC Porto testou positivo ao coronavírus. Conheça a lista de todos os infetados na Primeira Liga

A CMTV teve acesso à lista de todos os jogadores infetados com o novo coronavírus no campeonato.

Tomás Esteves, lateral-direito do FC Porto, testou positivo para a Covid-19. Ainda assim, o jovem de 18 anos já esteve no treino dos dragões do passado sábado.

André Almeida, André André e Celton Biai são os jogadores que testaram positivo no V. Guimarães. Quanto ao Famalicão, os atletas são Defendi, Patrick e Pedro Gonçalves. Há ainda um outro caso, que o clube famalicense confirmou recentemente.

No Moreirense, Abdu Conté também testou positivo.

Todos estes casos se juntam ao de David Tavares, do Benfica. A identidade do jogador foi revelada pelo clube da Luz.

Os jogadores encontram-se isolados e a cumprir as recomendações da Direção-Geral da Saúde.