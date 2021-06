Fábio Cardoso vai ser reforço do FC Porto. Uma reviravolta no mercado, já que o defesa-central do Santa Clara era dado com estando muito próximo do Benfica.O negócio, conduzido pelo empresário Jorge Mendes, está muito perto de ser oficializado, com os dragões a pagarem cerca de 2,5 milhões de euros ao Santa Clara pelo jogador que ia entrar no último ano de contrato.