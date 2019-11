Fábio Silva abandona FC Porto no Verão

Está decidido. Fábio Silva, a jovem joia da coroa portista, vai rumar, no final da época, a um grande da Europa. E pela cláusula de rescisão, ou seja, 125 milhões de euros.A concretizar-se, esta será a maior transferência de sempre do futebol português, batendo os 120 milhões encaixados pelo Benfica na transferência de João Félix para o Atlético de Madrid.Para já, ainda não há propostas concretas, mas osabe que dois grandes clubes já terão manifestado interesse em conversar sobre o jogador, que já é mais do que uma promessa.A transferência deve ser liderada por Jorge Mendes, que reatou relações comerciais com o FC Porto, através da renovação, no dia 26, com Vítor Ferreira.