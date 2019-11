Fábio Silva preso por 125 milhões no FC Porto

Fábio Silva renovou com o FC Porto e detém a maior cláusula de rescisão de sempre do futebol português, 125 milhões de euros, mais cinco do que a que tinha o ex-benfiquista João Félix (ver tabela anexa).O avançado de 17 anos mantém o vínculo até 2022, pois por ser menor de idade não pode assinar por mais de três temporadas. Mas os dragões salvaguardaram o aumento da duração assim que o atleta completar os 18 anos (dia 19 de julho de 2020)."O Fábio Silva é um menino que, aos 16 anos, já vencia um título europeu, já era campeão nacional, já sabia o que era a glória no FC Porto e que, com 17 anos, passou a ser o mais jovem marcador de golos em jogos oficiais do FC Porto.É mais um recorde na vida deste atleta, que, mesmo jovem, sente o FC Porto e fez questão de, antes de receber o galardão de Atleta Revelação, renovar o seu contrato com o FC Porto", revelou o presidente Pinto da Costa no seu discurso de encerramento da Gala Dragões de Ouro, que decorreu com grande pompa na noite de quinta-feira no pavilhão Rosa Mota, na cidade do Porto.