Real Madrid na corrida por Fábio Silva

O Real Madrid entrou na corrida por Fábio Silva e junta-se assim aos já interessados Juventus, Atl. Madrid e Inter. Florentino Pérez, presidente dos merengues, vê o avançado do FC Porto, de 17 anos, como uma das grandes promessas do futebol português, segundo a publicação espanhola ‘Don Balón’.O potencial do jovem não tem passado despercebido e está documentado por departamentos de observação de vários clubes europeus, o que deverá levar a SAD portista a avançar com uma nova renovação. É que, em junho passado, Fábio Silva prolongou o contrato até 2022 e terá ficado protegido por uma cláusula de rescisão de 25 milhões de euros. Um valor que, ainda assim, poderá ser facilmente batido por qualquer um dos clubes interessados.O FC Porto quer, por isso, rever as condições salariais e aumentar a cláusula de rescisão do jogador. Para isso, contudo, tem de aguardar que Fábio Silva complete 18 anos - o que acontecerá no dia 19 de julho de 2020.As últimas exibições do ponta de lança terão acentuado o interesse, ele que esta época já entrou quatro vezes para a história do clube. Tornou-se o jogador mais jovem de sempre a marcar pela equipa principal (fixou o 5-0 no jogo com o Coimbrões, para a Taça de Portugal), a estrear-se no campeonato, a ser titular e a jogar numa prova da UEFA.n