Ciclo temível exige gestão no plantel do FC Porto

Sérgio Conceição já pôde esta quinta-feira contar com a disponibilidade de praticamente todo o plantel para o jogo com o Coimbrões, a contar para a 3ª eliminatória da Taça de Portugal. O embate com o 10º classificado da Série B do Campeonato de Portugal marca o arranque de um ciclo de 7 jogos em 22 dias.O jogo com o Coimbrões, no Estádio de Pedroso (amanhã, às 18h45) já tem lotação esgotada, segundo informou ontem o site oficial do FC Porto e antecede a receção aos escoceses do Glasgow Rangers, a contar para a Liga Europa, na próxima quarta-feira.Depois seguem-se a visita do Famalicão ao Dragão (dia 27) e a deslocação ao terreno do Marítimo (30). Aves (a 3 de novembro, em casa), a viagem para a Escócia para reencontrar o Rangers (7) e, por último, o Boavista no Dragão (10) completam o lote de jogos que o FC Porto tem pela frente antes da próxima paragem das seleções.A integração dos internacionais na sessão de trabalho – Corona (México), Matheus Uribe e Luis Díaz (Colômbia) e Nakajima (Japão) já regressaram das respetivas seleções – limitou as baixas do plantel azul-e-branco a Romário Baró (tratamento e treino condicionado) e Marega (treino integrado condicionado) e permite ao treinador uma gestão mais aprofundada do plantel.Sérgio Conceição pode assim aproveitar, frente ao Coimbrões, para dar novo voto de confiança à ‘cantera’ dos dragões. Fábio Silva e Tomás Esteves podem assumir um lugar no onze e Vítor Ferreira, da equipa B, espreita a presença na convocatória.