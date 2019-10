Danilo Pereira convocado por Sérgio Conceição para jogo da Taça de Portugal

Sérgio Conceição não prescinde de Danilo Pereira para o jogo com o Coimbrões (sábado, às 18h45), para a Taça de Portugal, apurou o. O médio do FC Porto, de 28 anos, só regressou ontem aos treinos no Olival, depois de ter estado ao serviço da seleção portuguesa, mas deverá ser lançado no onze titular.O treinador do FC Porto, sabe o, admite rodar jogadores e lançar alguns jovens da formação, mas considera que Danilo é uma peça-chave no meio-campo portista. Para além de criar equilíbrio na zona mais central, o capitão imprime velocidade no jogo e tem aparecido em zonas mais ofensivas.O facto de Danilo ter sido titular nos últimos dois jogos por Portugal não preocupa Sérgio Conceição. O técnico, ainda assim, poderá substituí-lo para lhe dar descanso, se o resultado estiver a favor do FC Porto. Nesse caso, deverá lançar Sérgio Oliveira, que já recuperou de lesão e voltou a treinar com a equipa, sem limitações.Depois de ter sido afastado da Liga dos Campeões pelo Krasnodar, Sérgio Conceição recusa-se a deixar fugir a Taça de Portugal, uma competição que o FC Porto não vence desde a época 2010/2011.Romário Baró (tratamento e treino condicionado) e Marega (treino integrado condicionado) são os nomes que continuam a figurar no boletim clínico do FC Porto. Sérgio Oliveira recuperou de uma entorse no tornozelo direito e pode ser opção para o jogo com o Coimbrões.Vítor Ferreira (FC Porto B), de 19 anos, integrou ontem o treino da equipa principal. Sérgio Conceição contou ainda com os regressados Pepe, Mbemba, Tomás Esteves e Fábio Silva, que estiveram ao serviço das respetivas seleções.