Pepe próximo de voltar a jogar pelo FC Porto

Pepe já cumpre treino condicionado, depois de ter estado afastado dos trabalhos por via da lesão no joelho direito, contraída frente ao V. Guimarães (3-0), no dia 01 deste mês (4ª jornada da Liga).O defesa-central vinha cumprindo tratamentos no departamento médico, mas no treino desta terça-feira já esteve no relvado, segundo informou o clube.Na lista de lesionados constam ainda o médio Sérgio Oliveira, que continua a realizar tratamento e ginásio, e o avançado Marega, que cumpre igualmente treino condicionado.A preparação do jogo com o Portimonense, que se realiza no domingo, às 18h00 no Algarve, decorre no Olival e Sérgio Conceição terá motivos para sorrir com a disponibilidade do defesa, de 36 anos, que tem feito com Marcano parte das escolhas iniciais.O técnico azul-e-branco ainda não pode contar com Danilo, Diogo Costa, Diogo Leite, Romário Baró, Tomás Esteves, Fábio Silva, Marchesín, Nakajima, Corona, Luis Díaz e Uribe, que estão ao serviço das respetivas seleções.Os guarda-redes Tiago Estêvão e Ricardo Silva, bem como o médio Mor Ndiaye foram chamados aos trabalhos da equipa principal.Noutro plano, Marchesín foi considerado o melhor guarda-redes da Liga no mês de agosto, com 42,22% dos votos. Koffi, do Belenenses SAD, ficou em segundo, com 14,07%.