Romário Baró do FC Porto encanta em Espanha

Romário Baró, talento emergente do FC Porto, está a ser alvo de rasgados elogios em Espanha.O jogador de 19 anos, que tem sido titular na equipa de Sérgio Conceição, foi tema de um detalhado artigo publicado na edição online do jornal ‘Marca’, sob o sugestivo título "o imitador de Zidane que desarmou o Benfica".A explicação tem a ver com a qualidade demonstrada pelo médio, que se destacou no ano passado ao serviço da equipa de juniores do FC Porto que conquistou a UEFA Youth League. Mas também com o facto de Baró ser um confesso admirador do antigo jogador e agora técnico do Real Madrid. O jovem jogador já confessou que vê muitos vídeos dos tempos áureos de Zidane, um dos seus ídolos.O artigo elogia a disciplina de Baró em campo. "A carta secreta de Conceição desarmou o Benfica e provocou a primeira derrota de Lage na Liga. Baró travou as constantes descidas de Grimaldo e criou superioridade numérica no centro. Mais do que pela técnica, destaca-se pela velocidade e determinação das ações. Dá ideia de ‘tosco’, mas é muito difícil de parar. É o jogador ideal para transições rápidas", diz a Marca."No FC Porto sentia-me feliz e em casa, mas este era o momento certo para sair", disse Óliver, médio que trocou os dragões pelo Sevilha, em entrevista ao jornal ‘AS’.Os guarda-redes Tiago Esteves (sub-19) e Ricardo Silva (B) treinaram ontem com a equipa principal. Pepe, Sérgio Oliveira e Marega continuam de fora.O FC Porto foi multado em 1150 euros devido à tarja exibida pelos adeptos no clássico com o Sporting, da 34ª jornada da Liga, em 2018/19. A tarja mostrava árbitros da primeira categoria e ainda o primeiro-ministro António Costa.