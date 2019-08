Jogador Romário Baró cobiçado em Itália

A excelente exibição do médio portista Romário Baró não passou despercebida a alguns dos ‘olheiros’ de grandes clubes europeus que marcaram presença no estádio da Luz, no passado sábado, por ocasião do jogo Benfica-FC Porto (0-2).O jogador de 19 anos, nascido na Guiné-Bissau, já é um dos alvos mais apetecíveis do plantel do FC Porto, e em Itália começa a ser notícia o interesse de clubes como o Inter, o Milan e até a Juventus, de Cristiano Ronaldo. A imprensa transalpina fala de sondagens, feitas por emissários, no sentido de saber mais sobre as condições contratuais do jogador.Referenciado por diversos emblemas desde a época transacta, quando se distinguiu ao serviço da equipa de sub-19 dos dragões que conquistou a UEFA Youth League (também conhecida como Liga dos Campeões para equipas jovens), Baró viu todo o seu potencial confirmado no primeiro grande teste às suas capacidades. Um exame no qual passou com grande distinção e brilhantismo.Internamente, o jovem jogador foi muito felicitado e inclusivamente foi distinguido com o prémio Mérito e Valores Porto (MVP), distinção recentemente instituída no clube que se destina a incentivar os jogadores, após cada jogo. MVP, de resto, é uma alusão à sigla usada nos desportos americanos (Most Valuable Player), para distinguir prestações individuais.Romário Baró renovou no final do ano passado pelo FC Porto até 2023 e tem uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros. A intensidade que coloca em campo é uma das suas imagens de marca. Não dá nenhum lance por perdido, é incansável no trabalho de procura da bola e com ela nos pés é prático e objetivo: características que têm encantado Sérgio Conceição. O técnico fez dele titular nos últimos dois jogos (V. Setúbal e Benfica), precisamente aqueles que ditaram a retoma de resultados e exibições.Mbemba ou Osorio podem sair do FC Porto . Sérgio Conceição já confirmou a vontade de contar com Diogo Leite. Sendo que Pepe e Marcano são imprescindíveis, só existe lugar para mais um central. Mbemba tem os belgas da Antuérpia, Brugge e Standard Liège interessados.FC Porto e Sporting são cabeças de série (integram o pote 1, das equipas teoricamente mais fortes) no sorteio da fase de grupos da Liga Europa, que tem lugar esta sexta-feira no Mónaco a partir do meio-dia. O Sp. Braga faz parte do pote 3, enquanto o V. Guimarães integra o pote 4.