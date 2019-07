FC Porto sem poder de fogo perde jogo de apresentação aos sócios

O FC Porto apresentou-se este sábado aos sócios no Dragão com uma derrota frente ao Mónaco (1-0), num jogo marcado por erros defensivos e por um penálti falhado por Alex Telles.A festa de apresentação ficou assim estragada com a derrota. Os adeptos fizeram questão de aplaudir o capitão Danilo e o técnico Sérgio Conceição, os intervenientes da acalorada discussão no final do estágio da equipa no Algarve. Mostraram que estão com a equipa.Os dragões, com Romário Baró a titular e com a camisola 8, que era de Brahimi, entraram bem na partida. Dominaram a primeira parte, apesar do golo do ex-sportinguista Gelson Martins (23’), que ditou a derrota. Pepe dominou mal a bola, entregando-a a um adversário. Gelson, perante Vaná, rematou de trivela para o fundo das redes do Mónaco.O FC Porto mostrava algumas rotinas, mas sentiu-se que ainda há muito trabalho para fazer. Na segunda metade, Romário Baró quase empatava num remate perigoso.Sérgio Conceição fez entrar Otávio, Nakajima, Bruno Costa e Zé Luís e a equipa ficou mais acutilante. O Mónaco defendia e tentava controlar a vantagem.Foi nessa altura que Corona foi travado em falta por Panzo na área. Alex Telles falhou o penálti. Um remate fortíssimo, mas que foi travado por Lecomte.A equipa portista acusou esse lance, mas a entrada de Fábio Silva, o menino de 17 anos, agitou o jogo. Primeiro com uma grande jogada individual, depois com um cabeceamento por cima e um outro que bateu na trave. Faltou fogo ao Dragão na festa de apresentação.Um dos esteios da defesa. Perigoso no ataque. Alguns passes errados. Fez um golpe na cara e recebeu assistência.Está a afirmar-se a cada jogo. Confortável com a bola no pé, procurou também chegar ao golo, mas Lecomte não deixou.Tem toque de bola e é esforçado. Continua a sua adaptação, mas treme quando está à frente da baliza.O jovem de 17 anos entrou e agitou o jogo. Grande jogada individual, um cabeceamento por cima e uma bola à barra.