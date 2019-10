Marega dispensado da seleção do Mali a pedido do FC Porto

Moussa Marega foi esta segunda-feira oficialmente dispensado dos trabalhos da seleção do Mali. O pedido feito pelo FC Porto e que teve aceitação daquela federação africana permitirá ao avançado recuperar os índices físicos no centro de estágio do Olival.O avançado ficou assim em Portugal e fará a partir desta terça-feira (volta ao trabalho depois de quatro dias de folga) um trabalho específico para regressar à forma física do arranque da época. O jogador de 28 anos é o quinto mais utilizado por Sérgio Conceição (894 minutos em 11 partidas), mas nos últimos jogos o maliano perdeu fulgor, embora até tenha marcado na vitória 1-0 com o Rio Ave.Sérgio Conceição quer ter Marega na plenitude das suas capacidades após a paragem para os trabalhos das seleções.Acredita-se que o técnico vai poupar o atacante africano no jogo da Taça de Portugal com o Coimbrões (dia 19), para poder estar em pleno jogo da Liga Europa frente ao Glasgow Rangers (dia 24).Moussa Marega está no FC Porto desde 2015/16 (foi emprestado ao V. Guimarães na época seguinte). Leva 106 jogos oficiais pelo FC Porto, tendo apontado 49 golos.Os médios Sérgio Oliveira e Romário Baró devem integrar esta semana os treinos do FC Porto sem limitações. A dupla pode assim ser utilizada contra o Coimbrões, após lesão.O treinador portista esteve no domingo na Bélgica onde assistiu ao jogo entre Standard Liège (seu antigo clube como jogador) no terreno do Antuérpia.O mexicano Jesús Corona já está ao serviço da sua seleção, apesar dos problemas físicos - dores musculares apresentadas no Dragão e que o afastaram do jogo com o Feyenoord para a Liga Europa (derrota 0-2).