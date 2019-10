Filho de Sérgio Conceição entre os 14 'reforços' chamado ao treino do FC Porto

O treinador Sérgio Conceição chamou esta quinta-feira 14 'reforços' ao treino do FC Porto, entre os quais o filho Francisco, de 16 anos, de preparação para a Taça de Portugal de futebol, em 19 de outubro, frente ao Coimbrões.Sem 15 jogadores do plantel principal, ao serviço das respetivas seleções, Sérgio Conceição chamou ao treino no Olival, em Vila Nova de Gaia, nove jogadores da equipa B e cinco da equipa de sub-21.Da equipa B integraram a sessão os defesas Rodrigo Pinheiro, Musa Yahaya, Diego Landis, Nahuel Ferraresi e Luís Mata, o médio Mor Ndiaye e os avançados Madi Queta, Ángel Torres e Marius.Do plantel dos sub-21, Sérgio Conceição chamou o guarda-redes Tiago Estêvão, o defesa Formose Mendy, o médio Bernardo Folha [filho de António Folha], e os avançados Gonçalo Borges e Francisco Conceição.Ausentes estão Tomás Esteves e Fábio Silva (Portugal sub-19), Diogo Costa e Diogo Leite (sub-21), Pepe e Danilo (Portugal), Marchesín e Saravia (Argentina), Mbemba (RD Congo), Jesús Corona (México), Loum (Senegal), Matheus Uribe e Luis Díaz (Colômbia), Nakajima (Japão) e Zé Luís (Cabo Verde).No que toca ao boletim clínico portista, Sérgio Oliveira fez treino integrado condicionado, Romário Baró realizou tratamento e treino condicionado e Marega treinou de forma condicionada.O FC Porto volta a treinar pelas 10h30 de sexta-feira, novamente no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, em Vila Nova de Gaia.O FC Porto defronta o Coimbrões, que irá jogar em casa 'emprestada' no estádio Jorge Sampaio, em Pedroso, na terceira eliminatória da Taça de Portugal, no dia 19, a partir das 18h45.