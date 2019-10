Diante do Coimbrões, uma equipa do Campeonato de Portugal, o FC Porto tenta este sábado o acesso à 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, numa partida na qual Sérgio Conceição aposta no seguinte onze.



FC Porto: Diogo Costa, Saravia, Mbemba, Diogo Leite, Manafá, Otávio, Loum, Bruno Costa, Luis Díaz, Soares e Fábio Silva

Ver comentários