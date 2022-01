Em nome próprio, Fábio Silva interpôs no Tribunal Judicial da Comarca do Porto, no passado dia 31 de dezembro, um processo contra a SAD do FC Porto, alegando uma dívida de 253.342,47 euros, conforme consta do portal Citius.Segundo apurou Record , este valor, que o avançado agora no Wolverhampton, reclama, diz respeito a um prémio de assinatura relativo à última renovação de contrato que fez com o FC Porto, em novembro de 2019.