OBenfica registou um prejuízo recorde de 31,7 milhões de euros no 1º semestre desta época. O elevado défice no mercado de transferências explica aquele que é o pior resultado alguma vez apresentado pelas águias entre os meses de julho e dezembro.Como a SAD encarnada refere no Relatório e Contas esta terça-feira enviado à CMVM, as receitas operacionais estiveram perto de atingir os valores pré-pandemia.