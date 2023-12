O FC Porto lançou um ataque a Gyokeres, jogador que foi decisivo para a vitória do Sporting no clássico por 2-0, na passada segunda-feira, com um golo e uma assistência para Pote. O diretor de comunicação dos portistas afirmou que, no jogo relativo à 14.ª jornada da Liga, o avançado sueco devia ter visto o cartão vermelho por uma entrada sobre Pepe.









“O lance é perigoso e põe em risco a integridade física do Pepe, é atingido no tendão de Aquiles. Passou como se nada tivesse acontecido, não foi sinalizado pelo VAR e o árbitro não interveio. Admito que o árbitro não tenha visto, já me custa entender a não intervenção do VAR. O lance não é assim tão inocente como parece. O jogador do Sporting tem a perna esquerda cruzada com a direita, não é um movimento normal de quem vai colocar a perna no chão. Não parece inocente”, referiu Francisco J. Marques, no Porto Canal.

A jogada em causa ocorreu na primeira parte, aos 34 minutos, ainda antes de Pepe ser expulso no segundo tempo, aos 51’, por agressão a Matheus Reis. Ou seja, no Dragão entende-se que a história do clássico teria sido outra, com o Sporting a jogar em desvantagem e não o contrário. Logo no dia a seguir ao clássico, na newsletter ‘Dragões Diário’, o FC Porto lamentou que, “uma vez mais, os lisboetas beneficiaram de superioridade numérica.”