FC Porto, Benfica e Sporting já conhecem adversários na Taça de Portugal

As equipas portuguesas presentes na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal já conhecem as equipas que vão defrontar.O FC Porto, vencedor das duas últimas edições do troféu, vai jogar com o Vilar Perdizes.O Benfica, maior ganhador da prova, desloca-se aos açores para defrontar o Lusitânia.O Sporting, que venceu o troféu pela última vez em 2019, joga com o Olivais e Moscavide.Vila Meã - Estrela da AmadoraFelgueiras - AroucaSporting da Covilhã - PortimonenseOlivais e Moscavide - SportingLusitânia - BenficaAtlético CP - VizelaOliveirense - BoavistaVencedor do jogo 101.02.014 - FamalicãoRebordosa - BragaParedes - MoreirenseLank Vilaverdense - FarenseVilar Perdizes - FC PortoMoncarapachense - V. GuimarãesSintrense - EstorilRabo de Peixe - Casa PiaCanelas 2010 - Desportivo de ChavesTorreense - Rio AveBelenenses - Gil VicenteTondela - 1.º DezembroAcadémico Viseu - União de LeiriaAmarante - AcadémicaSanta Clara - VianenseDumiense - AVSNacional - MirandelaAtlético Malveira - Marco09Pêro Pinheiro - SerpaMafra - FeirenseElvas - TirsenseMarítimo - MortáguaLeixões - Vitória de SetúbalMontalegre - PevidémPenafiel - Santa MariaEm atualização