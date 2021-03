FC Porto com ligeira vantagem sobre o Braga e Benfica com pé na final da Taça

Um golo fora no empate com o Sporting de Braga (1-1), na primeira mão das meias-finais, deixa o FC Porto, detentor do troféu, com vantagem para atingir a final da Taça de Portugal de futebol.

Com um pé na final está já o Benfica, finalista vencido e recordista de títulos, depois de ter vencido fora o Estoril Praia, da II Liga, por 3-1.

Num encontro polémico, a 10 de fevereiro, o FC Porto empatou em Braga, com golos de Mehdi Taremi (aos 9 minutos) para os 'dragões' e Fransérgio (aos 90+12) para os bracarenses.

O golo do empate surgiu numa altura em que o FC Porto jogava com menos dois elementos, depois das expulsões de Luis Díaz (aos 70 minutos), num lance da qual resultou uma fratura do tornozelo direito de David Carmo, e de Matheus Uribe (aos 90+7).

As duas equipas encontram-se na quarta-feira pela quarta vez esta temporada, dias depois de os bracarenses terem ultrapassado os 'azuis e brancos' na segunda posição do campeonato.

Depois de vencer em casa por 3-1 na primeira jornada do campeonato, o FC Porto empatou os dois encontros disputados em Braga (2-2 para a I Liga e 1-1 para a Taça de Portugal).

Na última temporada, as duas equipas também se encontraram nas meias-finais da Taça de Portugal, com o FC Porto a qualificar-se para a final com uma vitória por 3-0, em casa, e um empate a um golo, na 'Pedreira'.

Em dez encontros no terreno do FC Porto para a Taça de Portugal, a equipa comandada por Sérgio Conceição venceu nove vezes e apenas perdeu uma vez, nos quartos de final de 2001/02.

Em teoria, praticamente decidida está a outra meia-final, com o Benfica a receber na quinta-feira o Estoril Praia, líder do segundo escalão, depois de um triunfo por 3-1 fora.

Na primeira mão, os 'canarinhos' ainda estiveram a vencer, com um golo de André Vidigal (aos 23 minutos), mas Darwin Nuñez (aos 44 e 77) e Haris Seferovic (aos 68) fizeram a reviravolta das 'águias'.

Muito longe do líder Sporting na I Liga, o Benfica tem na Taça de Portugal a mais real possibilidade de conquistar um troféu esta temporada, naquela que poderia ser a sua 27.ª conquista.

Além do resultado, o Benfica tem ainda a história do seu lado, uma vez que, em 32 jogos em casa, apenas perdeu três vezes contra o Estoril Praia, a última há mais de 70 anos.

Para a Taça de Portugal, foram quatro os encontros no terreno das 'águias', que venceram três vezes e empataram uma, nas meias-finais de 2016/17.