Vila Real 0-2 FC Porto

Dragões estreiam-se na Taça de Portugal. Siga ao minuto

19:49

24' - Equipa do Vila Real com muitas dificuldades para sair a jogar a partir da defesa.



21' - Canto para o FC Porto. Árbitro assinala falta de Felipe.



18' - Remate de Soares já dentro de área para a defesa de Murta.



14' - Golo do FC Porto. Lance confuso na área do Vila Real e a bola sobra para Adrián López que volta a marcar.





11' - Remate de Bazoer sai fraco e Murta agarra à primeira.



7' - Golo do FC Porto. Adrián López inaugura o marcador para os dragões com um remate colocado.





4' - Saída atenta de Fabiano a negar o cabeceamento a Mika.





3' - Canto para a equipa do Vila Real.



1' - Começa a partida.



Já é conhecido o onze do FC Porto e Vila Real para o jogo da Taça de Portugal marcado para as 20h15.



Fabiano, Jorge e Bazoer fazem a estreia absoluta esta época com a camisola dos Dragões.



Onze do FC Porto: Fabiano; João Pedro, Felipe, Militão, Jorge; Herrera, Bazoer, Óliver, Adrián; Soares e André Pereira