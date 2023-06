O plantel do FC Porto deu cumprimento, na noite de domingo, a um ritual que já criou raízes de tradição. Após a conquista da Taça de Portugal frente ao Sp. Braga, no Estádio Nacional, a comitiva azul-e-branca, na viagem de regresso a casa, parou no Santuário de Fátima. Faltavam poucos minutos para a meia-noite quando Sérgio Conceição, diversos jogadores e outros elementos do staff surgiram junto da Capelinha das Aparições, após passagem pela zona da queima das velas.









