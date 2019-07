FC Porto deixa fugir 50 milhões de euros a "custo zero"

A debandada de jogadores que deixam esta segunda-feira o FC Porto a custo zero representa uma perda de, pelo menos, 50 milhões de euros nos cofres portistas.Recorrendo aos valores do site Transfermarkt, Héctor Herrera (22 M €) e Yacine Brahimi (21 M €) são os jogadores mais valiosos que deixam o FC Porto. Os dois em conjunto valem 43 M €. No entanto, o médio mexicano e o avançado argelino podiam dar muito mais dinheiro caso saíssem pelas cláusulas de rescisão.Nesse caso, o valor disparava para os 100 milhões de euros (40 de Herrera e 60 de Brahimi). Hernâni e Adrián López (avaliados em 2,50 M €), e Fabiano e Maxi Pereira (avaliados em 500 mil euros) são os outros nomes que deixam o Dragão no arranque da nova temporada.No que toca a prejuízos, os azuis-e-brancos perdem 32,6 milhões de euros, que foi o valor que gastaram para contar com estes seis jogadores. O FC Porto pagou 11 M € por Herrera e Adrián, 6,50 M € por Brahimi, 2,90 M € por Hernâni e 1,20 M € por Fabiano, sendo que Maxi Pereira chegou a custo zero, vindo do Benfica.Quanto ao futuro dos ex-portistas, Herrera é dado como certo no Atlético de Madrid e Brahimi não deve escapar à Liga inglesa, sendo o Arsenal o principal candidato para ficar com o avançado.O Atl. Madrid voltou a fazer uma proposta por Alex Telles. Os espanhóis ofereceram 30 milhões de euros, mais cinco de bónus. No entanto, o FC Porto só vende pela cláusula de rescisão (40 M €).