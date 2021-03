'FC Porto destrói Juve': Dragões apelidados de 'heróicos' e elogiados na imprensa internacional

"Heróicos". É assim que alguns meios internacionais apelidam os dragões que esta terça-feira conseguiram eliminar a 'Juve' de Cristiano Ronaldo apesar da derrota. Os elogios à equipa que jogou apenas com "10 homens", após a expulsão de Taremi, multiplicam-se internacionalmente e são destaque nos maiores jornais desportivos, e não só, do mundo.Para os meios italianos, a derrota da Juventus é vista com choque por não esperarem que os dragões conseguissem empurrar a 'Juve' para fora da Champions. O facto dos italianos não terem conseguido passar aos quartos-de-final com o melhor jogador do mundo é outro factor de destaque que 'envergonha' a equipa.O FC Porto qualificou-se para os quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, num jogo sofrido, até ao último minuto, em que o resultado foi decidido já nos últimos minutos do prolongamento. Apesar de ter perdido com a Juventus, por 3-2, após prolongamento, a chama dos dragões manteve-se acesa para desaire dos italianos.Sérgio Oliveira marcou aos 19 minutos (grande penalidade) e aos 115 minutos. O FC Porto jogou desde os 54 minutos em inferioridade numérica, por expulsão de Taremi. Chiesa (49 e 63) e Rabiot (117) fizeram os golos da Juventus que não chegaram para manter a equipa no campeonato.