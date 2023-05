FC Porto é o clube do mundo com mais penáltis desde 2020

O FC Porto já é o clube do Mundo com mais penáltis a favor desde janeiro de 2020. O remate de Taremi da marca dos onze metros contra o Boavista deu a liderança isolada na tabela que foi recentemente divulgada pelo CIES – Observatório do Futebol.













O estudo, que visou 75 ligas do Mundo no período entre janeiro de 2020 até 1 de abril de 2023, tinha os costa-riquenhos do Herediano na liderança com 44 castigos máximos. Nessa altura, o FC Porto ocupava o quarto posto com 41 penáltis assinalados a favor.

Entretanto, o FC Porto deu, esta segunda-feira, início à preparação do jogo com o Famalicão a contar para a 2.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal (quinta-feira), depois da vitória (2-1) no primeiro jogo. João Mário, a recuperar de lesão, é o único indisponível.