FC Porto e Sporting protagonizam primeiro 'clássico' da época no Dragão

FC Porto e Sporting protagonizam este sábado o primeiro 'clássico' da temporada da I Liga de futebol, com os campeões nacionais praticamente na máxima força, enquanto os 'leões' vão apresentar-se sem Matheus Nunes, transferido para o Wolverhampton.

Os dois clubes voltam a defrontar-se no Dragão em jogos a contar para o campeonato, depois de já este ano, em fevereiro, terem empatado (2-2), no encontro que abriu caminho para o título do FC Porto em 2021/22.

FC Porto e Sporting chegam à terceira jornada já separados por dois pontos, depois da equipa de Sérgio Conceição ter vencido Marítimo (5-1) e Vizela (1-0) no arranque da I Liga, enquanto a formação de Rúben Amorim 'tropeçou' em Braga (3-3), tendo depois batido o Rio Ave (3-0) com uma boa exibição - e com um grande golo do agora jogador do Wolverhampton.

Do lado do FC Porto, o colombiano Uribe recuperou dos problemas físicos e estará disponível para defrontar os 'leões', enquanto o sérvio Grujic esteve ausente durante toda a semana. Ambos foram titulares nas duas primeiras jornadas do campeonato.

Mais dificuldades poderá ter o Sporting, sobretudo depois de ver sair Matheus Nunes para Inglaterra, claramente uma 'baixa' de peso para o duelo do Dragão - e até mesmo para a época que agora começou -, tendo em conta que o médio internacional português estava a ser, juntamente com Pedro Gonçalves, a grande figura dos 'leões' neste arranque de temporada.

Rúben Amorim também sabe que não pode contar com o avançado Paulinho, mas devido a problemas físicos.

O 'clássico' está agendado para as 20h30, no Estádio do Dragão, no Porto, e será dirigido pelo árbitro Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.

Também este sábado, nos Açores, a Santa Clara recebe o Arouca, enquanto o Desportivo de Chaves joga em casa com o Vizela.

Na sexta-feira, a terceira ronda arrancou com um empate entre o Estoril Praia e o Rio Ave (2-2), com os vila-condenses a somarem o primeiro ponto na competição.

A jornada só ficará fechada em 30 de agosto, com a receção do Benfica ao Paços de Ferreira.