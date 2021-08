FC Porto garante lateral Wendell

Está encontrado. Wendell é neste momento o único lateral-esquerdo em carteira para reforçar a defesa do FC Porto, apurou o. A SAD portista vai assim satisfazer uma das exigências do treinador Sérgio Conceição para a nova temporada.O acordo entre os portistas e o Bayer Leverkusen já está definido e faz-se por um valor a rondar os quatro milhões de euros. O brasileiro quer jogar no Dragão pelo que os detalhes finais entre o FC Porto e o empresário do esquerdino de 28 anos, que já estará na Invicta, devem ficar definidos nas próximas horas.