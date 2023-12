FC Porto na mira do Benfica por “penálti perdoado”

O Benfica lançou um ataque ao FC Porto na sequência do que afirma ser "um penálti perdoado" no jogo com o Famalicão (3-0), quando o resultado estava em 1-0. "Assinala-se, uma vez mais, que a unanimidade da crítica aponta para a existência de um penálti perdoado ao FC Porto. Uma vez mais, árbitro (António Nobre) e VAR (Rui Costa) decidiram em sentido contrário. É já o terceiro penálti não assinalado na Liga contra o FC Porto, com crítica unânime para a inação de árbitro e VAR. Fica o registo e a exigência de rigor para uma Liga", lê-se na newsletter do Benfica.O ataque aponta ao lance em que Eustáquio (44’), dentro da área, trava um remate de Gustavo Sá com o cotovelo. O árbitro mandou jogar e o VAR corroborou. Um lance polémico com o resultado em 1-0 (golo de Evanilson, 9’) e quando se verificava ascendente dos famalicenses. Contudo, na parte final, os dragões construíram um resultado gordo com golos de Taremi (45+4’) e Francisco Conceição (87’).Sérgio Conceição teve um papel decisivo no regresso de Taremi aos golos. O iraniano fez o segundo golo portista na vitória sobre o Famalicão (3-0) e foi agradecer ao treinador. O técnico focou-se no trabalho psicológico para transmitir confiança ao avançado. Mostrou sempre muita paciência com o jogador e fez questão de reiterar a sua importância na equipa, retirando-lhe a pressão do golo. Resultou.