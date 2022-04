FC Porto procura regressar às vitórias em jornada em que pode garantir o título

O FC Porto vai procurar regressar este sábado aos triunfos na I Liga de futebol na receção ao Vizela, na 32.ª jornada, numa ronda em que pode conquistar o campeonato se fizer melhor resultado do que o Sporting.

Os 'dragões', que têm seis pontos de avanço em relação ao Sporting, mas desvantagem no confronto direto, têm de bater o Vizela e esperar que os 'leões' não vençam no domingo o Gil Vicente, mas o empate até pode ser suficiente se os 'verde e brancos' perderem.

A equipa de Sérgio Conceição vem da primeira derrota no campeonato na deslocação a Braga e interrompeu uma série de 58 jogos sem perder na I Liga, procurando regressar aos triunfos frente a um Vizela que está no 14.º posto, com 32 pontos, seis acima da zona de despromoção, e ainda luta pela manutenção.

O jogo entre o FC Porto e o Vizela está agendado para as 19:00, no Estádio do Dragão, e vai ser arbitrado por Manuel Mota, da associação de Braga.

Também hoje, o Benfica, com poucas hipóteses de chegar ao segundo lugar do campeonato, vai deslocar-se ao terreno do Marítimo, que já tem a manutenção assegurada, em partida marcada para as 17:00 e dirigida por Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.

Os 'encarnados', que na ronda anterior empataram com o Famalicão, estão em terceiro, com 68 pontos, a oito do Sporting, quando faltam disputar nove pontos, enquanto o Marítimo segue no sétimo lugar, com 37 pontos, em situação tranquila.

No primeiro jogo do dia, o Arouca, que é 15.º, com 27 pontos, um ponto acima dos lugares de descida e de disputa do 'play-off' de manutenção, vai receber o Portimonense, que é 11.º, com 35, e já tem a manutenção praticamente assegurada.

O Arouca vem de três jogos sem vencer e necessita de pontuar, enquanto a equipa de Portimão venceu na última ronda o Moreirense.

No jogo de encerramento do dia, o Belenenses SAD, último classificado, com 25 pontos, a dois da zona de salvação, recebe o Sporting de Braga, quarto, com 59 pontos, e que tem a sua situação resolvida no campeonato.

Os 'azuis', que não perdem há dois jogos (um empate e uma vitória), vão ter pela frente uma equipa moralizada por cinco jogos sem derrotas (quatro vitórias e um empate), incluído o triunfo na última jornada frente ao líder FC Porto.

No jogo que abriu a jornada na sexta-feira, o Famalicão deu um passo importante quanto à manutenção na I Liga, ao receber e vencer o Estoril Praia por 3-1.