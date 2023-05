O FC Porto vai recorrer da suspensão de um jogo (e multa de 4268 euros) aplicada pelo Conselho de Disciplina (CD) da FPF a Sérgio Conceição, na sequência da expulsão no jogo FC Porto-Famalicão da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal (3-2).



Apesar de já ter cumprido a sanção no último jogo da Liga com o Arouca, os dragões vão contestar por uma questão de honra e porque Conceição considera que o que está descrito no relatório do árbitro Manuel Mota não corresponde ao que realmente se passou.









